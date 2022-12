Neue Papiere gefunden und an FBI übergeben

Erst am Mittwoch war berichtet worden, dass in einem von Trump genutzten Lagerraum mindestens zwei weitere Geheimdokumente aufgetaucht seien. Ein von dem Republikaner engagiertes Team habe den Fund gemacht, berichteten US-Medien. Die Dokumente, die nicht näher beschreiben wurden, seien dem FBI übergeben worden. Sie befanden sich aber nicht in Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago, sondern an einem anderen Ort in Florida.

Seit Monaten gibt es Streit über den Umgang mit Regierungsdokumenten an: Die Bundespolizei FBI durchsuchte am 8. August Mar-a-Lago in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida und beschlagnahmte dort unter anderem Dokumente mit den Vermerken »Geheim« und »Streng geheim« aus seiner Amtszeit.