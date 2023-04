34 Anklagepunkte gegen Donald Trump Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Komplott

Staatsanwaltschaft: Dutzende falsche Einträge in Geschäftsunterlagen

Nach der Anklageverlesung in New York gab die Staatsanwaltschaft nun die Einzelheiten bekannt : Trump und andere hätten systematisch versucht, negative Informationen über ihn zu identifizieren, mit Geld zu unterdrücken und so seine Chancen bei der Präsidentenwahl 2016 zu erhöhen. Trump habe große Anstrengungen unternommen, um all das zu verbergen, indem er Dutzende falsche Einträge in Geschäftsunterlagen vorgenommen habe. Unter den kriminellen Aktivitäten, die er zu verdecken versucht habe, seien auch Versuche, gegen Wahlgesetze zu verstoßen. Nach den New Yorker Wahlgesetzen sei es unter Strafe gestellt, ein Komplott zu schmieden, um einen Kandidaten bei einer Wahl mit unrechtmäßigen Mitteln voranzubringen.