Carroll wirft Trump vor, sie in den Neunzigerjahren in einem Luxuskaufhaus in New York vergewaltigt zu haben. Der Ex-Präsident bestreitet dies und hat der heute 79-Jährigen vorgeworfen, sie würde »total lügen«. Im vergangenen November verklagte Carroll Trump zusätzlich zu der Verleumdungsklage wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung selbst. Möglich wurde diese Klage durch ein neues New Yorker Gesetz zu Verjährungsfristen.