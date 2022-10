Die Aussage könnte den Behörden dabei helfen, konkrete Vorwürfe gegen den ehemaligen Präsidenten zu erheben. So könnten die Angaben zusammen mit den Videos den Verdacht der bewussten Behinderung der Justiz erhärten. Mit den Informationen der »Washington Post« konfrontiert, lieferte ein Trump-Sprecher die üblichen Angriffsmuster. Das Justizministerium versuche »falsche Informationen über seine parteiischen Verbündeten in den Fake Medien zu verbreiten«. Die Aktion sei »unamerikanisch«, so Taylor Budowich.

Leere Ordner werfen Fragen auf

Anfang August hatte die Bundespolizei FBI Trumps Anwesen durchsucht. Das FBI beschlagnahmte diverse Verschlusssachen, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Dieses Material hätte dem Gesetz nach eigentlich an das Nationalarchiv gegeben werden müssen. Dadurch, dass er die Unterlagen nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in seinem Privathaus aufbewahrte, könnte Trump sich strafbar gemacht haben.