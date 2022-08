Bei den Republikanern werden das nach aktuellem Stand wohl viele Unterstützer Trumps sein. So kürte die Partei in Arizona etwa Mark Finchem als Kandidaten für den Posten des »Secretary of State« – ein Amt, dessen Inhaber unter anderem für die Durchführung von Wahlen in dem Bundesstaat verantwortlich ist. Finchem war bei den Protesten dabei, die im Januar 2021 im Sturm auf das Kapitol kulminierten.