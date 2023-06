Trump hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, dass er in der Affäre um Geheimdokumente vom Justizministerium angeklagt worden sei – am Freitag wurde die Anklageschrift veröffentlicht. Dabei geht es etwa um die vorsätzliche Aufbewahrung von Dokumenten mit Informationen zur nationalen Sicherheit. Dieser Punkt fällt unter das US-Spionagegesetz und kann bereits allein mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden.

Was steht in den Dokumenten?

In Dokumenten, die das FBI in Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida im August gefunden hatte, geht es laut Anklageschrift unter anderem um: