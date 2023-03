Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstagabend eine Anklage gegen den Republikaner verkündet. Es geht in dem Fall in New York um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Noch sind die genauen Anklagepunkte und Details aber unbekannt. Der aktuelle Fall ist dabei nicht das einzige Verfahren gegen den Ex-Präsidenten. Hier lesen Sie einen Überblick.