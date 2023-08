Der frühere US-Präsident Donald Trump ist zur Verlesung einer Anklage gegen ihn in einem Bundesgericht in Washington eingetroffen. Die Autokolonne des Republikaners erreichte am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) das Gerichtsgebäude in der US-Hauptstadt. Trump war am Dienstag im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und der Attacke seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt worden.