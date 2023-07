Mar-a-Lago ist immer für eine Überraschung gut. So wurden in dem prunkvollen Gebäudekomplex in Palm Beach (Bundesstaat Florida) zuletzt kistenweise Geheimdokumente entdeckt, die dort mutmaßlich nicht hätten gelagert werden dürfen. Der Fall hat für Hausherr und Ex-US-Präsident Donald Trump ein erhebliches juristisches Nachspiel. Nun allerdings gibt es Meldungen über weitere Funde in dem Privathaus des Republikaners.