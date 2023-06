Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr muss Trump am kommenden Dienstag vor Gericht erscheinen . Der Sonderermittler des US-Justizministeriums Jack Smith klagt ihn wegen illegaler Aufbewahrung von Geheimdokumenten in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago, Behinderung der Justiz und anderer Straftaten an. Diese Anklage dürfte strafrechtlich deutlich schwerer wiegen als die erste Anklage gegen ihn vor einem örtlichen Gericht in New York im April. Es drohen ihm hier nicht nur deutlich härtere Strafen, der Prozess dürfte auch für Chaos im Wahlkampf der US-Republikaner sorgen.