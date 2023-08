Angebliche Enthüllungen über Wahlbetrug Anwälte raten Trump offenbar zu Absage von Pressekonferenz

Vor Journalisten will Donald Trump am Montag »unwiderlegbare« Beweise für Wahlbetrug in Georgia vorlegen. Seine Rechtsberater fürchten dadurch laut einem Bericht jedoch juristische Nachteile in laufenden Verfahren.