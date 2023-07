Trumps Anwälte wollen den Prozessbeginn in der Aktenaffäre nun allerdings hinauszögern. In einem am späten Montagabend (Ortszeit) eingereichten Schreiben an das zuständige Gericht beantragten sie Aufschub, weil der Fall »ungewöhnlich« und »komplex« sei. Es sei daher »nahezu unmöglich«, sich bis Dezember dieses Jahres auf den Prozess vorzubereiten.