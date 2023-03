Hunderte Dokumente, teils mit höchster Geheimhaltungsstufe

Trump hatte nach langem Drängen des US-Nationalarchivs, in dem vertrauliche Dokumente der Präsidenten abgesichert eingelagert werden, schließlich fast 200 als vertraulich eingestufte Unterlagen ausgehändigt. Sein Anwalt Corcoran übergab im vergangenen Juni dann eine weitere Ladung. Bei einer Durchsuchung in Mar-a-Lago im August fanden FBI-Mitarbeiter schließlich aber mehr als 100 weitere Dokumente in 13 Boxen, teils mit dem höchsten Geheimhaltungssiegel. Und im Dezember wurden weitere Papiere an einem Lagerort in Florida entdeckt – diesmal meldeten Trumps Mitarbeiter den Fund offenbar selbst.

Nach der Aktenaffäre bei Trump hatte auch sein Amtsnachfolger Joe Biden einräumen müssen, vertrauliche Dokumente in Privaträumen gelagert zu haben. Bei einer Durchsuchung von Bidens Wochenendhaus im Bundesstaat Delaware fanden Ermittler allerdings keine weiteren Geheimdokumente.