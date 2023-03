Teilnerhmer

»Wir lieben Trump! Wir lieben Trump!«

René Pfister, DER SPIEGEL

»Donald Trump ist eindeutig der Star der CPAC hier. Hier sind 2000 republikanische Anhänger, vor allem Leute, die auf dem sehr konservativen Flügel der Republikanischen Partei stehen, und Donald Trump ist hier der Stargast. Er ist der letzte Redner. Es gab auch hier eine Umfrage unter den Teilnehmern, und die hat ergeben, dass sie über 60 % wünschen, dass Trump nochmal der Kandidat wird für die Präsidentschaftswahlen.«

Bis auf die Songauswahl hat hier vieles Déja-Vu-Charakter: So auch Donald Trumps Einschätzung seiner eigenen Fähigkeiten.

Donald Trump, Ehem. US-Präsident

«Ich stehe heute hier und ich bin der einzige Kandidat, der dieses Versprechen geben kann: Ich werde den Dritten Weltkrieg verhindern, ganz einfach. Und Ihr werdet den Dritten Weltkrieg bekommen, übrigens - wenn nicht schnell etwas geschieht. «

Die Drohkulisse wird bei dem Republikaner-Treffen deutlich aufgebaut, außenpolitisch und innenpolitisch gleichermaßen. Auf der Bühne sind vor allem alte MAGA-Weggefährten zu sehen - wie Trumps Ex-Berater Steve Bannon. Oder Mitglieder der Familie:

Lara Trump, Schwiegertochter von Donald Trump

»Die Wahrheit ist: dies ist nicht mehr nur ein Krieg zwischen Republikanern und Demokraten, Linken und Rechten. Hier geht es um Gut gegen Böse in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir alle spüren das.«

Die gesamte Trump-Familie wirbelt auch hinter den Kulissen, um die Basis zu mobilisieren; die Ehefrauen dürfen nicht fehlen – Selfies mit Kimberley Guilfoyle, Frau von Don Junior, kommen hier gut an.

René Pfister, DER SPIEGEL

»Bei der CPAC manifestiert sich auch die Spaltung der republikanischen Partei. Die CPAC ist eine Art Sekten treffen, wenn man so will, des der Bewegung der Trump Bewegung. Viele andere Kandidaten der Republikaner sind hier erst gar nicht aufgetaucht. Zum Beispiel Ron deSantis, der Gouverneur von Florida, dem Ambitionen auf das Weiße Haus nachgesagt werden, der seine Kandidatur noch nicht erklärt hat. Aber der, glaube ich, erkannt hat, das hier nicht seine Basis ist, dass hier die Trump Basis ist und deswegen gar nicht versucht hat, überhaupt hier für Anhänger zu werben.«

Twitter/Benny Johnson

»Wir lieben Trump!« skandieren einige bei der Ankunft von Nikki Haley am Veranstaltungsort. Haley hatte ihre Kandidatur für die Präsidentschaft bereits im Februar erklärt – für manche gilt das bereits als Verrat.

Nikki Haley, Ehem. Gouverneurin South Carolina

»Dies ist mein Ziel, dies ist unser Auftrag. Retten wir unser Land vor Schwäche und »wokeness«. Lasst uns eine starke und stolze Nation zurückbringen. Wenn es jemand schaffen kann, dann das amerikanische Volk. Und ich glaube daran, dass wir es wieder unter Beweis stellen werden. Vielen Dank und Gott segne Amerika.«

René Pfister, DER SPIEGEL

»Was auch erkennbar ist, ist, dass der Ukrainekrieg wahrscheinlich in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf hineingezogen wird. Es ist erkennbar, dass gerade der konservative Teil der Republikanischen Partei, die MAGA-Bewegung, sehr skeptisch ist, was Waffenlieferungen an die Ukraine betrifft. Und ich glaube, Trump, das wurde hier auch erkennbar, wird mit dem Vorwurf Wahlkampf für sich machen, sollte er Präsidentschaftskandidat werden, dass Joe Biden amerikanisches Geld verschwendet, dass es einfach wäre, einen Deal zu schließen in der Ukraine und mit Wladimir Putin und man damit den Krieg beenden könnte.«

Donald Trump fasst seine Strategie so zusammen:

Donald Trump, Ehem. US-Präsident

»Noch bevor ich im Oval Office ankomme, werde ich den katastrophalen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beigelegt haben. Er wird schnell beigelegt werden. Ich werde das Problem lösen, und ich werde es schnell lösen. Ich werde dafür nicht länger als einen Tag brauchen. Ich weiß genau, was ich sagen muss, denn ich habe mich mit ihnen sehr gut verstanden. Ich habe mich sehr gut mit Putin verstanden.«

Die treue Basis hier glaubt zumindest an seine Fähigkeiten . Ihr Wunschkandidat für die nächste Präsidentschaftswahl steht für sie fest.