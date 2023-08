Zuletzt hatte Biden 2022 bei den Midtermwahlen auf Obamas Zugkraft gesetzt. Gerade in Swing States, also Staaten, die keinem politischen Lager klar zuzuordnen sind, war Obama mehrfach aufgetreten. Zudem sammelte er Wahlkampfspenden für seinen Ex-Vize ein. Am Ende schnitten die Demokraten in den Wahlen zur Hälfte der präsidialen Amtszeit deutlich besser ab als vorher erwartet.