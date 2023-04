Trumps Anwälte begründeten den Schritt in einem Schreiben an Richter Lewis A. Kaplan mit einer »Flut von vorurteilsbehafteter Medienberichterstattung«, die Trump derzeit im Zusammenhang mit seiner Anklage durch die Staatsanwaltschaft in New York wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen erleiden müsse. Seine Verteidiger plädierten daher für eine vierwöchige »Abkühlungsphase«.