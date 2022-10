Musk hatte die Übernahme von Twitter am Donnerstag abgeschlossen und umgehend eine Reihe von Führungskräften des Unternehmens gefeuert (lesen Sie hier mehr). Laut einem »Bloomberg«-Bericht will Musk bei Twitter selbst den Chefposten übernehmen. Auf lange Sicht könne er den Spitzenjob aber an jemand anderen abgeben, schrieb der Finanzdienst.