In der Affäre über den Umgang des früheren US-Präsidenten Donald Trump mit geheimen Regierungsunterlagen gibt es laut Medienberichten neue Details. Der Fernsehsender CNN und andere Medien berichteten am Mittwochabend unter Berufung auf informierte Kreise, Ermittelnde seien auf eine Tonaufnahme aus dem Sommer 2021 gestoßen, in der Trump den Besitz eines als geheim eingestuften Pentagon-Dokuments eingeräumt habe.