Wahlkampf am Unglücksort: Donald Trump hat am Mittwoch die Gemeinde East Palestine in Ohio besucht. Der ehemalige Präsident dankte den Einsatzkräften der Stadt, in der es Anfang Februar zu einer Umweltkatastrophe gekommen war. Und er nutzte die Gelegenheit, um gegen Joe Bidens Regierung auszuteilen.

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident:

»Das ist wahrhaftig Amerika hier, wir stehen in Amerika. Aber leider wird eurer Güte und eurem Durchhaltewillen oft mit Gleichgültigkeit und in manchen Fällen Verrat begegnet.«

Am 3. Februar war ein mit Chemikalien beladener Güterzug in East Palestine entgleist und teilweise in Brand geraten. Große Mengen hochgiftiger Stoffe gerieten in die Umwelt. Um eine Explosion zu verhindern, mussten Einsatzkräfte unter Druck stehendes Vinylchlorid aus fünf Waggons kontrolliert abbrennen lassen. Eine riesige Rauchwolke stand über dem Ort, der vorübergehend evakuiert werden musste, vier Wasserläufe wurden nachweislich verseucht. Die Umweltbehörde beteuert zwar, Tests hätten ergeben, dass Luft und Wasser in der Region sicher seien. Viele Anwohnerinnen und Anwohner sind aber skeptisch – und klagen über gesundheitliche Probleme – darunter Kopfschmerzen, gereizte Augen und Hautausschlag.

Trump spielt sich nun als Kümmerer auf: Die Biden-Regierung habe nicht schnell genug Hilfe nach Ohio geschickt und sei stattdessen zu viel mit Weltpolitik beschäftigt.

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident:

»Ich hoffe inständig, dass eure Volksvertreter und Politiker, einschließlich Joe Biden, noch etwas Geld übrighaben, wenn sie von ihrer Reise in die Ukraine zurückkommen. Wir sind jetzt bei 117 Milliarden Dollar an Ukraine-Hilfe, und Europa, wenn man alles zusammenzählt, bei etwa 10 Milliarden Dollar. Das ist ein großer Unterschied, finden Sie nicht auch? Das gehört zu den Sachen, die mich beschäftigen. Sie schaffen es schon wieder. Diese Leute in Europa sind sehr gute Feilscher. Wenn man alles zusammenzählt, ist die Wirtschaft aller europäischen Länder ungefähr so stark wie die der Vereinigten Staaten. Trotzdem zahlen sie sehr wenig im Vergleich zu uns.«

Trump inszenierte sich bei seinem Besuch am Unglücksort als Wohltäter. Er habe Tausende Flaschen Trinkwasser nach East Palestine liefern lassen.

In einem Fast-Food-Restaurant wollte er den Anwesenden einen ausgeben.

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident:

»Was ist eure Spezialität? Hallo allerseits. Das ist eine nette, gutaussehende Gruppe von Leuten hier. Ich kenne diese Speisekarte besser als Ihr. Wahrscheinlich kenne ich sie besser als alle hier. Wir werden uns um die Feuerwehr kümmern. Wir werden uns um die Polizei kümmern, und um alle Leute hier im Restaurant.«

Trumps Besuch in East Palestine knüpft an seine Wahlkampfstrategie der vergangenen Präsidentschaftswahlen an. Sein Ziel war es immer, die Stimmen weißer Arbeiter in ländlichen Gebieten zu holen, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Allerdings ist Trump Konkurrenz im eigenen Lager gewachsen – ob die Republikaner ihn überhaupt noch einmal als Präsidentschaftskandidaten aufstellen, ist offen.