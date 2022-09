Die Zeitung beruft sich dabei auf namentlich nicht genannte Quellen, die mit dem Stand der Ermittlungen vertraut sind. In dem sichergestellten Dokument sei es auch um die Atomwaffenbestände dieses Landes gegangen, die üblicherweise besonderer Geheimhaltung unterliegen. Aus dem Bericht der Zeitung geht nicht hervor, um welches Land es sich handelt. Unklar ist auch noch, wo genau in dem Anwesen in Florida die heiklen Papiere mutmaßlich gefunden wurden. Mar-a-Lago ist nicht nur Trumps Privathaus, sondern auch ein Klub, in dem zahlende Mitglieder ein und aus gehen.