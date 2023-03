Mögliche Schweigegeldzahlung Trump droht offenbar Anklage im Stormy-Daniels-Fall

Der finanzielle Schaden für Ellis hält sich in Grenzen: Laut CNN akzeptierte sie eine Zahlung von 224 Dollar. Ihr Fall ist der jüngste in einer Kette von Verfahren gegen Trump-Juristen: So verlor etwa der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani seine Anwaltszulassung in New York. Gegen Giuliani hatte außerdem der Wahlmaschinenhersteller Dominion eine Klage auf die Zahlung von 1,3 Milliarden Dollar Schadensersatz eingereicht.