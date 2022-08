Anfang August durchsuchte das FBI Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Das US-Justizministerium machte am Freitag auf Anordnung eines Richters die eidesstattliche Versicherung teilweise publik, auf dessen Grundlage vor drei Wochen die Durchsuchung in Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach genehmigt wurde.