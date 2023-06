Die New Yorker Journalistin und Autorin E. Jean Carroll kann eine weitere Verleumdungsklage in Höhe von zehn Millionen Dollar gegen Ex-US-Präsident Donald Trump weiterverfolgen. Das entschied der New Yorker Richter Lewis Kaplan, der auch in der für Carroll erfolgreichen ersten Verleumdungsklage gegen Trump den Vorsitz hatte. In dem Zivilprozess wurde der 79-Jährigen fünf Millionen Dollar Schadensersatz wegen eines sexuellen Übergriffs durch Trump zugesprochen.