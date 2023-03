Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl 2024 als finalen Kampf bezeichnet. Bei einem Wahlkampfauftritt in Davenport im Bundesstaat Iowa am Montagabend (Ortszeit) sagte Trump vor Anhängern: »2024 ist die letzte Schlacht.« An seine potenziellen Wähler gerichtet, sagte er: »Wenn Sie mich wieder ins Weiße Haus bringen, wird die Herrschaft des korrupten Washingtoner Establishments beendet sein.« Die Vereinigten Staaten würden wieder eine freie Nation sein. »Wir werden unsere Mission erfüllen.«