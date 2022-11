Es gab zuletzt immer lautere Stimmen, die ihn von einer Kandidatur abbringen wollten. Auch die bisher so Trump-treuen Medien des konservativen Murdoch-Konzerns hatten in der Woche nach den Midterms ungewohnt scharfe Kritik geäußert. So schrieb das »Wall Street Journal« am Vortag der Trump-Erklärung: »Der Republikanischen Partei und dem Land wäre am besten gedient, wenn Trump das Feld der nächsten Generation republikanischer Führungspersönlichkeiten überlassen würde.«