Floyds Tod in der US-Stadt Minneapolis am 25. Mai 2020 hatte landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst, bei denen es immer wieder auch zu Ausschreitungen kam. Auch nahe dem Weißen Haus versammelten sich regelmäßig Demonstranten der Bewegung Black Lives Matter . Im Juni 2020 lösten Sicherheitskräfte in Washington bei einem brutalen Einsatz eine friedliche Protestkundgebung auf.

In seinem Buch »A Sacred Oath« (deutsch etwa: »Ein heiliger Eid«), beschreibt Ex-Verteidigungsminister Esper seine Zeit an der Spitze des Pentagon. Das Buch soll am 10. Mai in den Handel kommen.