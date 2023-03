Cohen verbrachte am Dienstag etwa drei Stunden bei den Behörden, hieß es. Am Mittwoch soll er seinem Anwalt zufolge erneut erscheinen, um seine Aussage fortzusetzen. Es gehe ihm nicht um Rache an Trump, sagte Cohen vor dem Betreten des Gebäudes in New York. »Hier geht es um Verantwortlichkeit. Er muss für seine schmutzigen Taten zur Rechenschaft gezogen werden.«

Trump will offenbar nicht vor Grand Jury aussagen

In dem Fall geht es um Zahlungen an zwei Frauen: das Model Karen McDougal und Pornodarstellerin Daniels. Letztere hatte nach eigener Aussage 2006 Sex mit Trump. Dessen damaliger Anwalt Michael Cohen zahlte nach eigenen Aussagen dann 2016 im Auftrag Trumps Schweigegeld an sie, um im Präsidentschaftswahlkampf Schaden von seinem Chef abzuwenden. Die Geldflüsse in Höhe von 130.000 Dollar (rund 123.000 Euro) könnten gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben.