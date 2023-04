Der Zivilprozess, in dem es um Vorwürfe der Autorin E. Jean Carroll geht, Trump habe sie im Jahr 1996 in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt, startete am Dienstag sodann in Abwesenheit des Ex-Präsidenten. Nachdem zunächst die zwölf Geschworenen gewählt wurden, begannen Berichten zufolge die Eröffnungsplädoyers in dem Fall.