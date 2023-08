Der Republikaner wurde in diesem Jahr bereits in vier Fällen strafrechtlich belangt. Trump, der erste ehemalige US-Präsident, der jemals angeklagt wurde, ist Spitzenreiter im Rennen um die Nominierung der Republikaner, die bei den US-Wahlen 2024 gegen den demokratischen Präsidenten Joe Biden antreten wollen.

Trump ist nicht der erste der Angeklagten, der sich stellt. Auch sein ehemaliger Anwalt Rudy Giuliani, hat sich bereits den Behörden gestellt. Der frühere Bürgermeister von New York erschien am Mittwoch im Gefängnis des Landkreises Fulton County in der Großstadt Atlanta für eine erkennungsdienstliche Behandlung. Anschließend wurde er gegen eine Kaution von 150.000 Dollar auf freien Fuß gesetzt. Trumps früherer Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, stellte sich am Donnerstagabend.