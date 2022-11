Donald Trump ist im Wahlkampfmodus, und zwar nicht nur, weil er zurzeit wieder mit MAGA-Kappe zu sehen ist: Der frühere US-Präsident hat erneut angedeutet, dass er bei den Wahlen 2024 noch mal für das Weiße Haus kandidieren könnte. »Um unser Land erfolgreich, sicher und ruhmreich zu machen, werde ich es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wieder tun«, sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner in Sioux City im Bundesstaat Iowa am Donnerstagabend (Ortszeit). »Macht euch bereit, das ist alles, was ich euch sage«, ergänzte der 76-Jährige. Trump trat als Redner bei der Kundgebung auf, um die republikanischen Kandidaten für die Kongresswahlen am 8. November zu unterstützen.