Anklage im Fall Stormy Daniels

Trump war im März als erster Ex-Präsident der US-Geschichte angeklagt worden, dabei ging es um eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016.

Der Prozess in New York in der Affäre soll im Frühjahr kommenden Jahres beginnen – und damit mitten im Vorwahlkampf der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur.

Der Republikaner kritisiert die zahlreichen Ermittlungen gegen ihn als politisch motiviert und behauptet, es handele sich lediglich um einen Versuch seiner Gegner, ihn am Wiedereinzug ins Weiße Haus zu hindern. Trump hatte im vergangenen November offiziell verkündet, er wolle bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 erneut als Bewerber antreten.