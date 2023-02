Die Untersuchung fand demnach Ende 2020 in sechs US-Bundesstaaten statt, also kurz nach der Wahl, die Trump gegen Joe Biden verlor. Dem Bericht zufolge prüften etwa ein Dutzend Experten unter anderem, ob illegal Eingewanderte gewählt, Menschen doppelt abgestimmt, Wahlmaschinen manipuliert oder Stimmen im Namen von Verstorbenen abgegeben wurde. »Praktisch alles, was Sie sich vorstellen können, haben die sich angesehen«, zitiert die Zeitung einen ihrer Informanten.