Razzia des FBI in Mar-a-Lago

Auf den nun verbreiteten Fotos ist kaum zu erkennen, was genau auf den Dokumenten geschrieben steht. In einem Fall allerdings lässt sich eindeutig der Name Stefanik ausmachen. Elise Stefanik, republikanische Abgeordnete aus dem Bundesstaat New York, gilt als potentielle Anwärterin auf den Posten der Vizepräsidentin, sollte Trump 2024 erneut zur Wahl antreten.