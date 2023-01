In einem Prozess um mit Gift befüllte Drohbriefe an den früheren US-Präsidenten Donald Trump und andere Adressaten hat eine 55 Jahre alte Franko-Kanadierin die Taten teilweise eingeräumt. Pascale F. gab laut US-Justizministerium gegenüber dem Gericht in der US-Hauptstadt Washington an, Briefe mit Rizin an das Weiße Haus sowie an acht Polizeivertreter im Bundesstaat Texas adressiert zu haben.