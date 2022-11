Bei der Wahl um den Senatorenposten in Georgia hatten es weder Walker noch der demokratische Kandidat Raphael Warnock geschafft, auf die erforderlichen 50 Prozent der Stimmen zu kommen. Damit geht das Rennen am 6. Dezember in eine Stichwahl. Der Ausgang der Wahl wird über die Mehrheitsverhältnisse im Senat entscheiden und ist damit von enormer Bedeutung.