Der frühere US-Präsident Donald Trump ist vor seinem Gerichtstermin wegen der Affäre um geheime Regierungsdokumente im US-Bundesstaat Florida in Miami angekommen. Trumps Maschine landete am Nachmittag (Ortszeit) auf dem Flughafen von Miami, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Trump kam direkt von seinem Golfklub in Bedminster, New Jersey.