Nach seinem Termin im Bezirksgefängnis in Atlanta hat sich der frühere US-Präsident einmal mehr bitterlich über die Strafverfolgung gegen ihn beklagt. »Dies ist ein sehr trauriger Tag für Amerika«, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) kurz vor seinem Abflug aus Atlanta. Im dortigen Bezirksgefängnis hatte er sich kurz zuvor im Zusammenhang mit einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs den Behörden gestellt. »Dies hätte nie passieren dürfen«, bekräftigte der republikanische Präsidentschaftsbewerber, der bei der Wahl 2024 erneut antreten will.