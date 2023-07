Sie bezog sich dabei auf die Affäre um geheime Regierungsunterlagen, in der Trump Mitte Juni vor einem Bundesgericht in der US-Metropole Miami angeklagt worden war. Der Republikaner bewahrte Regierungsdokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe nach seiner Amtszeit in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida auf und gab sie nach Aufforderung nicht zurück.