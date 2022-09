Bis zu diesem Datum können sie auch etwaige Korrekturen an der Liste der Regierung einreichen, also etwa Unterlagen nennen, von denen sie glauben, dass sie in Mar-a-Lago beschlagnahmt wurden, aber nicht im Inventar aufgeführt sind. Dies sei die letzte Gelegenheit für Trump, »sachliche Einwände gegen die Vollständigkeit und Richtigkeit des detaillierten Bestandsverzeichnisses vorzubringen«, schrieb Dearie.