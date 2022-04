In einem zähen Rechtsstreit in New York ist der frühere US-Präsident Donald Trump wegen der Verweigerung von Informationen mit einem Zwangsgeld belegt worden. Ein Richter sprach Trump der Missachtung des Gerichts schuldig und entschied, dass der Republikaner 10.000 Dollar (rund 9330 Euro) für jeden Tag zahlen muss, an dem er angeforderte Unterlagen nicht vorlegt. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hatte von Trump Steuer- und Buchhaltungsunterlagen verlangt.