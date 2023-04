Absperrungen, Barrikaden und ein massives Polizeiaufgebot: In Manhattan steht ein einmaliges Spektakel an. Donald Trump muss sich als erster ehemaliger US-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten. Livebilder aus dem Gerichtssaal hatte der zuständige Richter allerdings untersagt.

Trump hatte bereits gestern unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und unter Dauerbeobachtung der internationalen Presse seinen Wohnsitz in Florida verlassen. Am späten Montagabend kam er in New York an. Dort muss er sich vor Gericht verantworten, weil er vor der Präsidentschaftswahl 2016 Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt und dieses falsch abgerechnet haben soll. Einige seiner Anhänger haben sich vor dem Trump Tower versammelt. Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams sprach am Vortag eine Warnung aus: Gewalttaten würden bestraft.

Eric Adams, Bürgermeister New York City: »Auch wenn es einige Hetzer gibt, die morgen in unsere Stadt kommen wollen, ist unsere Botschaft klar und einfach: Beherrscht euch. New York City ist unser Zuhause, kein Spielplatz für eure unangebrachte Wut.«

Beim heutigen Termin soll es im Beisein von Trump zur Verlesung der Anklageschrift kommen. Dabei werden sehr wahrscheinlich auch seine Fingerabdrücke genommen und ein Polizeifoto erstellt, der sogenannte Mugshot. Trump selbst beteuert seine Unschuld, die Vorwürfe gegen ihn seien politisch motiviert.