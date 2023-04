In dem für die Kandidatur benötigten Bericht müssen die Kandidaten ihre Vermögenswerte allerdings nur in groben Zügen angeben. Trump kam durch die Einreichung der Unterlagen einer Strafgebühr von 200 Dollar gerade noch zuvor – diese wird erhoben, wenn die Offenlegung mehr als 30 Tage zu spät erfolgt.

Mehr als fünf Millionen Dollar als Redner

Laut der »New York Times« hat Trump in seinem Bericht Einkommen zwischen Januar 2021 und Dezember 2022 berücksichtigt. Dem zufolge belaufen sich seine Einnahmen in diesem Zeitraum aus seinen digitalen Sammelkarten auf zwischen 100.000 und einer Million Dollar. Auf den Bildern mit einem Stückpreis von 99 Dollar ist der Republikaner in verschiedenen Posen zu sehen, darunter als Cowboy, Astronaut und Kampfpilot. Die Tantiemen für Trumps 1987 erschienenes Buch »The Art of the Deal« belaufen sich demnach immer noch auf zwischen 100.000 und eine Million Dollar.