Weitere Spendenaktionen geplant

Laut Giulianis Sohn Andrew wurden bereits Spenden in Höhe von mehr als einer Million Dollar (mehr als 933.000 Euro) zugesagt. Das reiche zwar nicht aus, um die Anwaltskosten seines Vaters zu decken. Besonders im Hinblick auf ein Verfahren in Georgia sei es aber genug, »um ein Team aus wirklich starken Anwälten zusammenzustellen, die tatsächlich dagegen ankämpfen können«. Trump habe außerdem eingewilligt, im Herbst oder Winter eine weitere Spendenaktion in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida zu veranstalten.

Im August war eine umfangreiche Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia gegen Giuliani und 18 weitere Personen erhoben worden – darunter auch gegen Trump selbst. Der frühere US-Präsident muss sich ebenfalls in mehreren Fällen vor Gericht verantworten. Die Anwaltskosten soll er einem Bericht der »New York Times« zufolge ebenfalls mithilfe Spenden seiner Unterstützer finanzieren. Demnach habe Trump in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Dollar aus einem politischen Aktionskomitee gezogen, um Anwälte zu bezahlen. Das »Save America PAC« sei ursprünglich gegründet worden, um den angeblichen Wahlbetrug 2020 sichtbar zu machen. Es wird überwiegend von Kleinspendern finanziert. Experten gehen davon aus, dass Trump rechtmäßig handelt. Der Vorgang führt jedoch zu der moralischen Frage, wie Trump mit dem Geld seiner Unterstützer umgeht.