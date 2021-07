Wohnung und Auto auf Firmenkosten Trump gibt Steuervergehen indirekt zu – und bezweifelt, dass es sich um Verbrechen handelt

In New York wurde gegen Donald Trumps Konzern und dessen Finanzchef Allen Weisselberg Anklage erhoben. Donald Trump gab die Vergehen indirekt zu – nur um sie direkt in Zweifel zu ziehen.