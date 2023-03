Trump hatte in einem Gespräch mit dem Fox-News-Moderator Sean Hannity erklärt, wie er den Krieg Russlands gegen die Ukraine vermieden hätte, wäre er noch US-Präsident. Er hätte Russland Teile der Ukraine »übernehmen« lassen, sagte er in dem Interview vom Montag. Allerdings sei der Teil des Interviews herausgeschnitten worden, bevor Fox News es im Fernsehen sendete, berichtet die US-Nachrichtenseite »Daily Beast« . Zu hören waren dann lediglich die Teile des Gesprächs, mit denen Trump sich in gewohnter Manier selbst lobt.