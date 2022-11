Seit er das Weiße Haus verlassen musste, redet Donald Trump darüber, dass er noch mal US-Präsident werden will. Heute soll seine Kandidatur für die Wahl in zwei Jahren offiziell werden. Aber nach den Kongresswahlen in der vergangenen Woche ist vielen in seiner Partei die Lust auf noch mehr Trump vergangen.

Trump habe sich mal wieder selbst zu sehr in den Mittelpunkt gestellt, sagt SPIEGEL-Korrespondent Ronald Nelles in dieser Podcast-Folge. »Er hat gehofft eine große Startrampe zu haben, dass seine Leute super abschneiden und dass er dann der große Star ist, der sich feiern lassen kann. Das ist einfach nicht so.«

Dazu kommt: Mit dem Gouverneur von Florida, Ron de Santis, gibt es auch einen klaren Gewinner bei den US-Republikanern. Und De Santis will 2024 auch Präsident werden, ist sich Roland Nelles sicher. Abschreiben sollte man Trump aber nie: »Ich glaube, dass er wirklich angezählt ist. Aber er hat eben diese starke Basis, die zu 100 Prozent an ihn glaubt und für ihn durchs Feuer geht. Das macht ihn stark.«

Wo sich Trump und de Santis unterscheiden, was ihr parteiinternes Duell für den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden bedeutet und was Trumps Schwäche über den Zustand der amerikanischen Demokratie aussagt, das hören sie bei SPIEGEL Daily

