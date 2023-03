Bei anderen Republikanern sieht das ganz anders aus: So sei Nikki Haley seit der Ankündigung ihrer Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur am 14. Februar siebenmal in werktäglichen Fox News-Shows gefeaturt worden, selbst der wenig bekannte Fondsmanager Vivek Ramaswamy hat demnach vier Auftritte absolviert. Ramaswamy hatte am 21. Februar seine Präsidentschaftsbewerbung bekannt gegeben. Auch Floridas Gouverneur Ron DeSantis, dem große Ambitionen auf die Präsidentschaft nachgesagt werden, habe zuletzt zahlreiche Auftritte gehabt.