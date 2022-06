Ehemalige Mitarbeiterin belastet Trump schwer »Ich bin der verfluchte Präsident, bringt mich zum Kapitol«

Donald Trump wollte am 6. Januar offenbar unbedingt in den Kongress, soll sogar einem Sicherheitsbeamten ins Lenkrad gegriffen haben. Der Ex-Präsident habe auch von den Waffen in der Menge gewusst, sagt Cassidy Hutchinson.