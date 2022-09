Der Angriff auf Soleimani hatte die Spannungen zwischen den USA und Iran weiter erhöht. Auch die hochgesicherte Grüne Zone in der irakischen Hauptstadt Bagdad, in der unter anderem die US-Botschaft liegt, wurde von Iran attackiert.

Trump widersprach sich bei Gründen für Befehl

Trump hatte den Befehl zur Tötung Soleimanis damals zunächst mit einer »unmittelbaren Bedrohung« durch Terroranschläge begründet. Später verzichtete er auf das Wort »unmittelbar« und sprach nur noch von »neuen Angriffen« auf US-Ziele, die Soleimani geplant habe. Details verschwieg er allerdings weiter.

Im Jahr 2021 hatte der Irak unter anderen wegen der Tötung Soleimanis in Bagdad einen Haftbefehl gegen Trump erlassen. Auch in den USA droht dem ehemaligen Präsidenten weiter juristischer Ärger. Neben den Dokumenten aus der Razzia in Mar-a-Lago schreiten auch die Ermittlungen zu den Vorgängen vom 6. Januar 2021 voran.