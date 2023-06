Ex-Stabschef wurde bereits vernommen

Gerade erst war bekannt geworden, dass Trumps ehemaliger Stabschef Mark Meadows ausgesagt hat. Berichten zufolge wurde er im Zusammenhang mit den Untersuchungen eines Sonderermittlers gegen den ehemaligen Präsidenten befragt. Dabei ging es dem Vernehmen nach auch um die Geheimdokumente. Zudem war ein belastendes Tondokument aufgetaucht.

Trump war im März als erster Ex-Präsident der US-Geschichte angeklagt worden, dabei ging es um eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016.

Der Prozess in New York in der Affäre soll im Frühjahr kommenden Jahres beginnen – und damit mitten im Vorwahlkampf der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur.